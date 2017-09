CuisinAction est de retour

Asbestos — Le Centre d’action bénévole des Sources récidive en tenant l’activité de financement CuisinAction afin d’amasser des fonds pour remplacer certains équipements désuets ou pour répondre à des besoins prioritaires.

Bénévoles et employés sont à pieds d’œuvre depuis un mois déjà afin de confectionner différentes marinades qui seront en vente au profit de l’organisme.

«Actuellement, il y a 353 pots de concombres, 151 de betteraves et quelque 500 pots de ketchup aux fruits seront complétés dans les prochains jours. Et ce n’est pas fini, car la sauce à spaghetti et les tourtières suivront en octobre et novembre», a précisé Serge Bonneville, directeur général du CAB des Sources.

Les pots sont vendus entre 4 et 8$. Ils sont disponibles en passant une commande au CAB.

«C’est une belle façon d’encourager un organisme qui offre de nombreux services à la population tout en vous régalant de leurs délicieux produits cuisinés maison», a ajouté le directeur.