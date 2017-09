Des Sourires à vendre pour les jeunes de Richmond

Richmond – La campagne de financement des biscuits Sourire du restaurant Tim Hortons a débuté la semaine dernière et se poursuivra jusqu’à dimanche prochain le 17 septembre.

Pour chaque biscuit vendu au coût de 1$, la totalité des sommes recueillies durant cette semaine ira directement au service d’animation estivale (SAE) de la Ville de Richmond. L’année dernière, près de 2 000$ ont été amassés et pour cette année, les responsables tenteront de dépasser ce cap.

En plus du souper spaghetti et de l’emballage au marché d’alimentation Maxi, les biscuits Sourire sont la 3e activité d’autofinancement qui soutient le SAE. «Ces trois activités génèrent plus de 5 200$ annuellement et nous désirons prendre le temps de remercier les nombreux partenaires, dont le Tim Hortons de Richmond, qui nous soutiennent chaque année et qui nous permettent d’offrir un service de qualité tout en conservant un tarif accessible», mentionne François Séguin, directeur du Service récréatif et communautaire de la Ville.