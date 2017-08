Une cinquième activité pour les 75 ans du Syndicat des pâtes et papiers

Windsor (RC) – C’est dans la foulée de l’inauguration de la deuxième turbine-alternateur de l’usine Domtar à Windsor que le Syndicat des pâtes et papiers a entamé le cinquième événement lié à son 75e anniversaire durant la dernière fin de semaine. À cette occasion s’ajoutait la 30e année de l’usine Domtar qui a été inaugurée en 1987.

Le tournoi de balle au stade de la rue Saint-Georges était le cinquième des sept activités. «La participation a encore été très bonne et un 5 à 7 sous la tente du stationnement de l’école du Tournesol a suivi avec la participation des syndiqués et des gens de Domtar. Le chansonnier Jean-François Péloquin était sur place et les enfants ont pu s’amuser avec les jeux gonflables», mentionne le président du Syndicat, Marc Frappier, qui coordonne une année festive avec l’un des administrateurs, Steve Salois.

Sur les sept activités qui soulignent l’apport du Syndicat de février jusqu’à novembre prochain, trois des six tournois rappellent les sports qui ont été intégrés par des dirigeants de l’ancienne Canada Paper, dont les installations étaient situées à proximité de l’ancienne usine. Il s’agit du golf, du curling et du hockey que les syndiqués de l’actuelle usine ont remémorés à l’occasion du tournoi de juin (au club de golf d’Asbestos), à celui d’octobre (au club de curling à Sherbrooke) et ensuite le tournoi de hockey qui se tiendra au Centre J.A.-Lemay en novembre, qui soulignera ce sport encore pratiqué à Windsor auprès des jeunes et des adultes à travers diverses ligues.

Le premier tournoi a débuté en février avec du volleyball suivi en mars avec du poker en mars. En avril, un souper spectacle relaté des pans de l’histoire du Syndicat à la façon des humoristes Jérémy Demay et Alex Roy.

Suite à ces sept rendez-vous, le Syndicat des pâtes et papiers de Windsor soulignera ses 75 années avec la parution d’un livre relatant son histoire à laquelle s’ajouteront de nombreuses photos.