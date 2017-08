Une fête foraine prête pour le soleil

Saint-Claude (RC) – La population du Val-Saint-François est invitée à venir s’amuser et se divertir avec les Claudiens et Claudiennes les 25 et 26 août au cœur du village. Avec l’appui de la Municipalité et des partenaires, l’intervenante en loisir Jennifer Bergeron et l’équipe des bénévoles sont prêts pour la Fête foraine 2017.

Les activités du vendredi 25 août débuteront au parc de l’Église avec le ciné-parc en famille qui débutera dès 21h avec la projection du film Le Bébé Boss. Apportez votre chaise de parterre, une couverture et des grignotines. De plus, le popcorn sera gratuit sur place. La soirée se poursuivra dès 22h15 avec un feu de joie avec des saucisses et guimauves.

Un samedi bien rempli

La journée suivante débutera avec le tournoi de balle de 9h à 19h. Une partie de balle pour les enfants de 5 à 12 ans s’ajoutera durant l’après-midi, à 14h15. Au départ du tournoi, trois activités se dérouleront de 11h à 16h regroupant le coin des artisans (boules de Noël, bijoux, artisanats et autres attraits), la présence des voitures antiques et modifiées au stationnement municipal ainsi que les portes ouvertes de la caserne du Service d’incendie.

Également au parc de l’Église, l’après-midi débutera avec un spectacle familial de magie et de comédie avec le clown Jimmy Stratosphère. Suivra de 14h à 17h de la musique et danse country avec la professeure Nicole Dion.

À ces activités s’ajoutent des jeux gonflables, le lancé dans le baril (à 14h), une mini-fermette, du maquillage pour les jeunes, des sculptures de ballons, une cantine durant toute la journée, des Vélo Smoothies et Bubble Tea ainsi qu’un service de bar sur place. Et tout comme pour la soirée de vendredi, apportez vos chaises.

La journée se terminera en soirée avec la présence gratuite du Groupe Nomade qui assurera la danse et la musique.