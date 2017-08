Provigo encourage Action Partage et le Centre Théo Vallières

Windsor (RC) – Dans le cadre de la campagne de financement Donnez un peu, aidez beaucoup mise en branle dans tous les supermarchés Provigo, les clients de Windsor et de la région ont été fort généreux. La campagne, qui s’est tenue du 13 au 27 juillet, a permis aux bénévoles d’Action Partage d’amasser 1015.40$. Il faut dire que la présence d’André Cloutier et ses bénévoles en magasin les 20, 21 et 22 juillet y ont été pour beaucoup.

«Nous sommes aussi fiers d’annoncer les résultats de la collecte lors de la vente de hot-dogs au profit du Centre de répit Théo Vallières», rappelle Karine Boutin, technicienne administrative, qui a coordonné l’activité du 29 juin dernier. Un montant de 917$ a été remis à la présidente du Centre de répit, Roxanne Vallières.»

Par ailleurs, juillet et août sont particulièrement occupés pour Pierre Hamel, qui agit à titre de gérant par intérim du Provigo suite au départ de Josée Bernier qui, à partir de janvier dernier, avait pris le relais de Michel Hamel. Cependant, MmeBernier a eu récemment l’opportunité de pouvoir retourner à Québec sous l’enseigne de Provigo. Une nouvelle franchise devrait bientôt assumer celle de Windsor.