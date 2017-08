Un premier Festivol présenté dans le ciel d’Asbestos

Asbestos (SM) - Cette année, le Club Aéromodèles Asbestos organise un spectacle aérien provincial d’avions et d’hélicoptères téléguidés miniatures, communément appelé « Festivol Provincial ».

Les 12 et 13 août, sur la piste située au 201 chemin St-Claude à Danville, c’est plus d’une soixantaine de pilotes provenant de différents clubs du Québec et même des États-Unis qui sont attendus pour offrir des démonstrations de vols.

«Pour ce premier évènement de grande envergure, nous aurons la chance d’avoir le commandant Robert Piché comme président d’honneur sur place durant la journée de samedi. Il faut se rappeler que le commandant a posé un Airbus A-330, ayant 304 personnes à son bord, sans moteur dans les Açores en 2001», précisent les organisateurs.

Lors de l’événement, les spectateurs pourront admirer des modèles ayant des envergures d’aile de plus de 10 pieds et ayant une échelle de 40% par rapport aux modèles réels. Et les pilotes rivaliseront de figures acrobatiques époustouflantes afin d’épater la foule. Parmi celles-ci, on peut penser au «torque roll» qui consiste à maintenir l’avion perpendiculaire au sol suspendu seulement par la poussée de l’hélice.

«Si les conditions météo le permettent, nous devrions avoir quelques avions à réaction qui sont propulsés avec de véritables turbines miniatures au kérosène, comme dans les gros avions. Nous aurons également quelques pilotes d’hélicoptères qui exécuteront des manœuvres spectaculaires, autant au ras du sol que dans les airs», a ajouté Serge Auger, secrétaire du Club Aéromodèles Asbestos.

Aussi, de 9 h à 17 h durant les deux jours, les visiteurs pourront admirer gratuitement l’exposition de plusieurs modèles réduits, assister à des démonstrations de différents types de vol d’avions et d’hélicoptères, ainsi que recevoir des explications sur l’aéromodélisme. De plus, il y aura la possibilité d’avoir des autographes du commandant Robert Piché le samedi. Pour plus d’informations, consulter le site internet au www.clubaeromodelesasbestos.com