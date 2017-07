Bilan de la 23e édition du Festival du papier

Windsor (RC) – Étalée sur deux jours, la 23e édition du Festival du papier s’est bien déroulée malgré quelques averses parfois intenses ou quelques gouttelettes de passage. Les visiteurs et festivaliers ont toutefois été assez nombreux pour permettre à l’organisation d’atteindre un résultat acceptable au plan monétaire.

« Le labyrinthe géant de papier a été à la fois une nouveauté et une réussite qui a regroupé les jeunes et les parents. Du côté de Domtar, les visites ont été nombreuses en direction de l’usine. Les courses de savon organisées par les Optimistes sont parmi les quelques activités qui se sont déroulées sous la pluie, mais les participants ont continué de s’amuser. Le repas au profit du Festival a par ailleurs rassemblé près de cinquante personnes », mentionne la présidente Sandrine Létourneau.

Pour chacune des deux soirées, trois groupes et de la danse ont animé le chapiteau qui, pour une autre année, a été un emplacement vaste et pratique. Duo Tang en Trio, Rock Avenue de retour à Windsor et la Grande Messe en hommage aux Cowboys Fringants ont bien animé la soirée de vendredi. Le samedi suivant, l’orchestre pop-rock, les feux d’artifices, le band Bodh’aktan et la soirée dansante ont bien terminé cette 23e cuvée.

« Notre équipe a bien travaillé et le festival est prêt pour une autre année. Pour ma part, j’ai assumé la présidence en prenant ainsi la relève de l’ex-présidente Vicky Lasonde. J’ai apprécié l’expérience, mais si je suis de retour l’an prochain, ce sera parmi le comité ou comme bénévole », prévoit Sandrine Létourneau qui est présente depuis sept ans au sein du comité.