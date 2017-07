Départ à la retraite de Marie Picard

Windsor (RC) – Bien appréciée des usagers et de ses collègues de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan, Marie Picard a mis fin à 20 et an et demi à titre d’aide-bibliothécaire. Elle a débuté tout juste après l’inauguration officielle de l’établissement en 1994.

Toujours installée dans l’édifice du Centre communautaire René-Lévesque (autrefois l’école Notre-Dame), Mme Picard se souvient des étapes du petit local localisé vers le gymnase et de la grande salle qui a finalement abouti à la l’instauration de la bibliothèque Patrick-Dignan. « J’apprécie de bonnes lectures à la maison, mais mon travail était de préparer les livres et documents, le rangement des rayons, la présence de nombreux abonnés et autres tâches qui m’a toujours occupé comme c’est le cas pour mes collègues. J’ai particulièrement aimé le contact avec les gens. »

Après avoir manipulé plus de 115 000 volumes et documents, c’est maintenant Lyne Devault qui prend le relais de Marie Picard.