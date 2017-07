Les Chevaliers de Colomb demeurent attentifs aux besoins des organismes

Asbestos - Les Chevaliers de Colomb d’Asbestos remettaient récemment à divers organismes de la région les sommes recueilles lors de la vente des Billets des œuvres.

André Beaumier, Grand Chevalier et Marcel Pellerin, trésorier officier du conseil 2823 des Chevaliers de Colomb d’Asbestos, ont remis les chèques des dons annuels pour l’année 2017 aux représentants de quelques organismes de la ville et des paroisses de St-Adrien-de-Ham et de Saint-Camille qui œuvrent dans la communauté.

«Les Chevaliers sont toujours présents pour supporter les organismes dont les responsables se dévouent pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens», a tenu à rappeler M. Beaumier.