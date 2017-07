Des hélicoptères miniatures envahiront le ciel d’Asbestos

Asbestos (SM) - Seul rassemblement de pilotes d’hélicoptère dans la région de l’Estrie, le « Festivol » se tiendra 30 juin, 1 et 2 juillet prochain. Au programme, un week-end dédié exclusivement aux hélicoptères téléguidés.

Le Club Aéromodèles Asbestos offre au public tout à fait gratuitement la chance de voir des pilotes de calibre manœuvrer, avant d’accueillir le «Festivol Provincial 2017» d’avions et d’hélicoptères téléguidés les 12 et 13 août.

Durant la fin de semaine, plus d’une cinquantaine de pilotes de partout à travers la province, et même quelques-uns de l’Ontario et des États-Unis offriront des vols de hautes vitesses, parfois à plus de 200 km/h, des démonstrations d’atterrissages sans moteur (en autorotation), ainsi que des manœuvres acrobatiques spectaculaires, communément appelé du 3D. Dans la soirée, quelques pilotes exécuteront des vols à la noirceur, certains modèles d’hélicoptères étant équipés de lumières sur le fuselage et sur les pales des rotors.

«Parmi ces pilotes, nous aurons Kevin St-Cyr, qui est notre membre local âgé d’à peine 15 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a terminé au 5e rang en 2016, à la très renommée «Extreme Flight Championship», compétition américaine d’envergure internationale», a ajouté Serge Auger, Secrétaire du Club Aéromodèles Asbestos.

Mentionnons pour finir que même s’ils sont appelés hélicoptères miniatures, le diamètre du rotor principal peut atteindre plus de 60 pouces chez la majorité des modèles utilisés par les pilotes. Aussi, les nouvelles piles au lithium-polymères permettent à plus de 90% des pilotes d’utiliser des hélicoptères à moteurs électriques plutôt que des moteurs à combustion de nitrométhane, et ce sans que la performance soit sacrifiée.

«Ce spectacle aérien offre l’occasion d’une belle sortie familiale, l’entrée sur le site est gratuite et habituellement les gens sont surpris par les performances offertes par ces hélicoptères miniatures. Nous avons un secteur aménagé pour le public avec des estrades», a conclu M. Auger, rappelant que le terrain de vol est situé au 201 ch. St-Claude à Danville. Pour plus d’informations: www.clubaeromodelesasbestos.com.