Un autre belle fête pour les gens de Saint-Denis

Saint-Denis (RC) – Beaucoup plus chanceuse que sa voisine trempée par la soirée du 23 juin, la Fête nationale à Saint-Denis s’est déroulée sous le soleil du samedi 24 juin à partir de 13 h jusqu’à la fermeture du site peu après minuit, à l’exception d’une pluie abondante en début de soirée.

Pour l’édition de 2017, quelques gonflables et jeux se sont ajoutés pour les enfants tandis que la restauration rapide s’est élargie avec l’offre du Resto St-Denis directement sur place, Dave et sa roulette mobile, le kiosque de boissons et Le Fumoir. Au niveau des spectacles, celui du Cirque Carpe Diem, qui avait été apprécié lors de son passage à Saint-Denis en 2015, était de retour en milieu d’après-midi, tout comme le chœur de Saint-Denis suivi en soirée de la prestation musicale de Sandy Grenier.

Avec un accès fraîchement asphalté dans l’environnement du Stardien, les discours patriotiques, l’hommage au drapeau et les feux d’artifices et de joie ont de nouveau assuré l’essence d’une fierté largement dédiée aux familles et aux citoyens de Saint-Denis.