Quelques photos de la parade du 24 juin à Saint-François

Saint-François – Avec un parcours modifié, la préparation de parade dans les rues de Saint-François a été plus difficile en tenant compte de la mauvaise température qui a débuté durant la soirée du 23 juin. Malgré l’absence des chevaux et attelages, des voitures anciennes (à part une) et modifiées et des chars allégoriques, le cortège s’est mis en branle en direction du Marché Ami avec les pompiers de la Régie d’incendie, dont ceux de la caserne 2, suivi de plusieurs de jeunes à bicyclette, des tout-terrains, des petites remorques décorées et aussi de nombreux Jeeps qui ont contribué à la parade. (RC)