Décès soudain de M. Richard Arsenault de Richmond

Richmond (RC) – Alors qu’il était au nombre des citoyens qui assistaient à l’assemblée régulière des maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François, M. Richard Arsenault est décédé malgré les efforts des ambulanciers qui se sont dirigés vers l’hôpital.

Tout comme ses collègues, le préfet Luc Cayer a cessé immédiatement la rencontre du 21 juin qui sera reprise la semaine suivante. « Quand je me suis réveillée ce matin, j’ai aussitôt ouvert les yeux pour réaliser ce qui est arrivé à M. Arsenault. Cela nous a secoué », constate la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau. M. Cayer et ses collègues adressent ses condoléances à sa conjointe Josée Cardin, ses proches et amis.

Résidant à la Richmond et denturologiste à la retraite, M. Richard Arsenault s’est impliqué à plusieurs reprises au sein de la communauté et de la ville dont au Centre d’art de Richmond, le kiosque nautique, le dossier de la fluoration de l’eau, le comité d’urbanisme consultatif et autres implications. Depuis environ un an et demi, il assurait la rédaction du journal trimestriel L’Ardoise.