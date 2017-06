Une aide précieuse pour les jeunes chercheurs d’emploi

Asbestos (SM) - Lors de sa plus récente assemblée générale annuelle, le Carrefour jeunesse-emploi a présenté les projets déployés au cours de l’année 2016-2017 et a souligné le parcours de certains jeunes inspirants qui ont bénéficié de ses services.

Le Président du conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois Francs, Rémi-Mario Mayette, en a profité pour souligner l’implication de l’organisme dans son milieu et la qualité des services et projets qui y sont déployés.

Cette année, ce sont 369 jeunes adultes qui ont bénéficié de services d’aide à l’emploi, en plus des 89 jeunes adultes qui ont participé à des programmes ou activités préparant au marché du travail. Aussi, 280 jeunes ont été accompagnés dans leur recherche d’un emploi d’été et 291 étudiants ont participé à des projets préparant au marché du travail. Outre les services d’aide à la rédaction de CV et de préparation à l’entrevue, l’organisme a déployé des projets comme les Camps des métiers Desjardins, le programme Maman Futée, l’Atelier Touche du Bois et a innové avec des nouveaux projets comme le Start up des Sources, l’atelier Multimed et Départ@9.

«Parmi tous les jeunes qui ont bénéficié des services du Carrefour jeunesse-emploi, il y a des quantités d’histoires. Des histoires de réussites, des histoires de difficultés, des histoires d’efforts, mais surtout des histoires inspirantes qui valent la peine d’être soulignées», a précisé la directrice Sylvie Bibeau.

Gavin Appelblom-Fortin, de Michaël Steven Gosselin et Joey Gosselin se sont pour leur part mérité chacun un prix «Inspir’Action », accompagné d’une bourse de 100 $ pour s’être démarqués durant leur parcours.

«Je tiens à souligner l’importance du travail accompli par le Carrefour jeunesse-emploi et l’impact positif que ses actions ont dans nos milieux. Merci à toute l’équipe!», a pour sa part déclaré Pierre Therrien, maire de St-Adrien.