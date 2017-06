Quoi faire lors de la Fête nationale?

MRC des Sources - Les 23 et 24 juin prochain, la région soulignera la Fête nationale en tenant diverses activités sur son territoire. Voici un bref aperçu de quelques-unes des festivités.

Pour la première fois, l’Association des pompiers d’Asbestos s’occupera de l’organisation de la fête de la St-Jean.

«Il s’agit d’une excellente occasion pour nous de nous rapprocher davantage de nos citoyens et aussi d’amasser des fonds pour l’Association. Chaque année nous redistribuons l’argent pour aider notre communauté», a précisé Jonathan Roy, Vice Président de l’organisme. Ainsi, le 24 juin, sur le site de l’aréna Connie Dion, dès midi, les enfants pourront s’amuser dans les jeux gonflables, se faire maquiller et tester un parcours de pompiers conçus pour eux. Une compétition de pompiers sera également présentée de même qu’une course de boîte à savon. En soirée, après les feux d’artifice et le feu de joie, ce sera au tour du chansonnier Francis Forcier et de DJ Papounet de divertir la foule. En cas de pluie l’événement se déroulera à l’intérieur de l’aréna.

À Ham-Sud, la fête se tiendra au terrain de balle de la municipalité le 23 juin en soirée. Dès 20 h, une partie balle des Olds Timers prendra son envol, suivi du discours patriotique et de l’hommage au drapeau. Le duo Cha-Guy s’occupera d’animer l’événement qui se terminer autour d’un feu de joie.

Cette année encore, Tingwick et Saint-Rémi font équipe pour célébrer la Fête nationale. Le 24 juin, à la salle de l’OTJ, les participants pourront s’initier à la pétanque, au baseball et au poche. D’autres jeux seront également au programme. Musique et danse précéderont les activités protocolaires avant les traditionnels feux d’artifice et le feu de joie. De la nourriture et des boissons seront en vente sur place, et en cas de mauvais temps, les activités seront maintenues.

Les festivités débuteront à 15 h du côté du parc municipal de Kingsey Falls. Jeux gonflables, bungee, jeux d’adresse, atelier de sculptures de ballons, et un atelier pour peindre et dessiner «Les emblèmes du Québec» seront offerts, en plus du maquillage pour les petits et du «Le lancer du sac de sable» et le «Hi-striker» pour les plus grands.

Les Talents de Chez Nous (Edward Boisvert, Patrick Desfossés) animeront la soirée avant le discours patriotique et l’hommage au drapeau. Par la suite, Les Bons Y’ables prendront la relève jusqu’au feu de joie et la fermeture du site. En cas de pluie, la fête se tiendra à la salle municipale.

Du côté de Saint-Camille, c’est le 24 juin dès 10 h que commenceront les festivités. Au programme: jeux gonflables, rallye pédestre, musique d’ambiance, randonnée à cheval, volée de cloches, hommage au drapeau et discours sur le parvis de l’église, dîner au P’tit Bonheur ou à la Cantine, maquillage, bingo intergénérationnel, Club des débrouillards, dictée, Fort Boyard, soccer bulle, souper, conte pour enfants, feu de joie et feux d’artifice auront de quoi satisfaire grands et petits.