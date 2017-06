Vente de hot-dogs au profit des Aventuriers scouts de Windsor

Windsor (RC) – Samedi et dimanche, les 20 et 21 mai, une vente de hot-dogs organisée par les Scouts de Windsor avait lieu dans une portion du stationnement du marché d’alimentation Provigo de Windsor. Il s’agissait d’une activité de financement dont les profits avaient pour but le grand projet des Aventuriers ; un voyage de longue distance (road trip) en direction des provinces maritimes.

Vers la fin de la fin du mois de juin qui s’achève, le groupe des Aventuriers, âgés 12 à 17 ans, partiront durant près de deux semaines en Nouvelle-Écosse pour pratiquer des activités intéressantes et enrichissantes tels le géocaching, la randonnée, la visite de musées et de sites historiques ainsi que beaucoup de camping et des excursions en mer. La vente des hot-dogs est la deuxième activité de financement que les Scouts de Windsor organisent de concert avec Josée Bernier, propriétaire de la franchise du Provigo.