Rollande Pinard-Vigneux, une bénévole au grand cœur

Danville (SM) - La Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie reconnaît annuellement l’importance de l’implication bénévole des personnes aînées. Et cette année, cet honneur a été décerné à la danvilloise Rollande Pinard-Vigneux.

La gagnante du Prix Hommage 2017 de la Table régionale œuvre auprès des aînés afin de maintenir leurs facultés intellectuelles tout en redistribuant aux plus démunis. Elle a ainsi mis sur pied une bibliothèque roulante en collectant des livres ici et là afin de rejoindre les personnes isolées, projet qui lui a d’ailleurs valu la reconnaissance de la ville de Danville.

Soucieuse des relations intergénérationnelles et de la transmission de connaissances, Mme Pinard-Vigneux intervient aussi auprès des jeunes en soutenant des cours de cuisine par le jumelage aînés-ados, en plus d’équiper la cuisine de la maison des jeunes. Les élèves du primaire peuvent également bénéficier de ses enseignements en tricot et en tissage. Cuisinière de talent pour les desserts du lundi et les repas des Fêtes spéciales, elle est aussi membre du comité des aînés de Danville et reconnue pour son humour et ses qualités à rassembler lors des activités spéciales.

La lauréate Rollande Pinard-Vigneux représentera l’Estrie et recevra la distinction du ministère de la Famille lors d’une cérémonie prévue à l’Hôtel du Parlement l’automne prochain.