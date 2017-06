4e édition de Familles en fête à Richmond

Richmond – Le 11 juin dernier avait lieu à l’aréna de Richmond la 4e édition de Familles en fête qui a été couronnée de succès. Plusieurs familles étaient au rendez-vous pour profiter du beau temps et des nombreuses activités au programme

Cinq jeux gonflables, une station de maquillage pour enfants, un spectacle de magie de Jimmy Stratosphère, Stella et Chase de la Pat Patrouille, Batman et ses amis justiciers, la présence des pompiers et policiers, le parcours de psychomotricité et plus de 250 collations santé ont été remises à tous les enfants sur place !

Le directeur du Service récréatif, François Séguin, a profité de cette occasion pour remercier les bénévoles, la Ville de Richmond, les cantons de Cleveland et Melbourne, le Maxi de Richmond, la Maison des jeunes de la Saint-François, la Maison de la famille Les Arbrisseaux, l’Ambulance Saint-Jean, le Service de sécurité incendie de la région de Richmond, la Sûreté du Québec ainsi que l’équipe d’animation du Service d’animation estivale de Richmond.