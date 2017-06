Windsor (RC) – Serge Robidas, un étudiant de la classe de formation à l’intégration sociale (FIS) du Centre d’éducation des adultes de Windsor (CEA), a été désigné bénévole de l’année par Centraide Estrie, recevant le prix Louis-Beaupré.

Depuis plusieurs années, M. Robidas apporte son aide à l’organisme des Tabliers en folie à Richmond. Il s’intègre dans sa communauté, participe aux cuisines collectives et se rend utile en préparant les salles et les tables en plus de rendre plusieurs services.