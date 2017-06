Bonne récolte pour la Coop Jardi-Serre

Windsor (RC) – Les élèves de la Coop Jardi-Serre du Centre d’éducation des adultes de Windsor tenaient leur activité annuelle de ventes de plantes, de fleurs et fines herbes les samedis 27 mai et 3 juin. L’équipe de la coop a de nouveau travaillé assidûment et encore cette année, plusieurs citoyens étaient présents à la serre tunnel située à proximité du Centre d’éducation et du centre communautaire.

Ces deux journées ont permis à Jardi-Serre de récolter une somme appréciable qui aura l’avantage de poursuivre les activités et projets.