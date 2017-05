L’arrivée du soleil au parc du Centenaire de Windsor

Windsor (RC) – Cette année, le 5 à 7 soulignant l’arrivée du beau temps a regroupé au Parc du Centenaire plusieurs citoyens et familles qui ont profité des hot-dogs et de l’occasion de bavarder et de s’amuser, d’autant plus qu’il s’agissait de la première belle journée du printemps et du soleil en prime!

Tout comme pour les autres rendez-vous annuels, il a fallu commander d’autres hot-dogs, cette fois à trois reprises, ce qui indique une foule à la hausse selon les organisateurs provenant du comité de la Famille et des Aînés du conseil municipal de Windsor.