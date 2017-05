Vente de fleurs pour Sainte-Bibiane de Richmond

Richmond – Pour une troisième année, une grande vente de fleurs se tiendra à Richmond du 16 au 27 mai au profit de la paroisse Sainte-Bibiane. La vente se déroulera au parc René-Thibault du centre-ville de Richmond et l’horaire de la vente sera de 9 h à 17 h du lundi au samedi et les dimanches, de 9 h a 13 h.

L'horaire pourra être ajusté selon la température.

Une grande variété de fleurs

La particularité de cette vente est d'offrir une grande variété de fleurs et des produits de haute qualité. Jardinières, couvre sols et plants de légumes, plus de 70 variétés de fleurs seront disponibles ainsi que toute une variété de plants de tomates et de légumes.

Alyssium, Bégonias, Coléus, Canna, Géraniums, Gerbera, Impatientes, Pétunias, Verveine, Pennisetum ne sont qu’un petit échantillon de tous les produits offerts. Quelques vivaces seront aussi disponibles et il est possible de faire des commandes spéciales.

Pour conserver notre patrimoine

« La paroisse Sainte-Bibiane a durement été éprouvée par le bris de la statue du Sacré-Coeur, qui d'ailleurs est en restauration. Tous les témoignages reçus nous rappellent l'attachement des citoyens de Richmond pour son patrimoine, mais le garder en état est un grand défi, constate Jeannette Comeau Charland, marguillère de la paroisse Sainte-Bibiane. C'est pourquoi les organisateurs espèrent faire encore cette année un succès de cet événement bénéfice. L'an dernier, la vente de fleurs avait rapporté 1 820 $ et les organisateurs espèrent dépasser ce montant. »

Des produits horticoles de qualité

Les produits mis en vente sont des produits de qualité, proviennent du centre horticole Terre Nature, qui accepte généreusement de collaborer avec la paroisse pour ce projet. Pour information, communiquez au presbytère, au 819 826-2390, ou avec Jeannette Comeau, membre du comité de la fabrique, au 819 826-5075.