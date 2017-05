Un premier lingot coulé chez Alliance Magnésium

MRC des Sources (SM) - L’entreprise Alliance Magnésium (AMI) reçoit une aide financière de 4, 1 millions de dollars afin de réaliser un projet d’investissement de 8,6 millions de dollars.

Cette aide financière s'ajoute à celle annoncée en mars 2014, soit un prêt sans intérêt de 2,25 millions de dollars, provenant du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources, pour la construction de son usine pilote. Provenant du même Fonds, l'aide annoncée le 1 mai dernier permettra à Alliance Magnésium de faire l’achat d’équipement ainsi que de procéder à la mise en activité de son usine pilote. Elle pourra donc poursuivre les essais nécessaires pour confirmer la viabilité technique et économique de son projet, soit l’implantation d’une usine commerciale de magnésium métallique issu d’un procédé de production breveté et novateur.

«L’une des façons de se tourner vers l’avenir, c’est de valoriser les ressources disponibles. Pour se démarquer et assurer leur pérennité, les PME québécoises doivent être toujours plus innovantes. Alliance Magnésium est l’une d’entre elles. En plus de valoriser les résidus miniers, un actif unique à la région, Alliance Magnésium les transforme en un métal riche de possibilités dont les propriétés sont reconnues.», a déclaré Karine Vallières, députée de Richmond.

Le projet de l’entreprise comporte deux volets, soit terminer l’installation de l'usine pilote et sa mise en activité d’ici la fin juin 2017 et la réalisation de travaux préparatoires aux phases commerciales à venir, comprenant les coûts d’acquisition d’équipement, de services-conseils ainsi que d’aménagement et de mise à niveau d’infrastructures.

«Les promoteurs suivent les étapes annoncées, le projet progresse de façon concrète. Nous sommes optimistes et patients», a ajouté le maire d'Asbestos et préfet de la MRC des Sources Hugues Grimard.

Rappelons qu'AMI a mis au point et breveté une technologie pour la production de

magnésium métallique à partir de résidus miniers et qu'elle prévoit implanter une usine commerciale de magnésium métallique en 2019 sur le site de l’ancienne usine de Métallurgie Magnola. Estimé à près de 600 millions de dollars, cette usine aurait une capacité de production de 50 000 tonnes par an et serait la plus verte de l'industrie, utilisant une technologie fondée sur une approche de technologie propre d'électrolyse pour la production de magnésium contenu dans la roche serpentine.

«En quatre, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Ce projet total de 100 000 millions de dollars (opérations de l'usine pilote et préparation des bases de l'usine de démonstration commerciale) créera 70 emplois et cette phase devrait se compléter d'ici la fin 2018», a pour sa part conclu le président et chef de la direction de l'entreprises Joël Fournier.

Parallèlement, le comité de suivi mis en place en 2014, afin de prendre connaissances des préoccupations économiques, mais aussi environnementales des citoyens, poursuit son travail. Les échanges avec AMI se poursuivent et le site Internet du comité devrait bientôt être en ligne. Il s'agira d'un espace pour transmettre de l'information aux citoyens et où ils pourront poser leurs questions.