Un DVD pour les élèves de l’école Notre-Dame de l’Assomption

Saint-Georges-de-Windsor (SM) - Depuis la dernière année, les élèves de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption développent un projet bien spécial. Et sous peu, ils récolteront le fruit de ce travail: ils auront entre les mains un album DVD qu’ils ont réalisé.

Les élèves ont d’abord réfléchi tous ensemble aux valeurs qui étaient importantes pour eux. Ils ont par la suite composé une chanson et ont suivi toutes les étapes nécessaires afin d’en arriver à l’enregistrement en studio et à la présentation de celle-ci.

«Nous avons pratiqué cette chanson tous ensemble, pour ensuite se rendre au studio d’enregistrement avec Paul Bisson, partenaire de cette aventure. Nous avons reçu la visite de la télévision, pris des photos, fait un montage, mis le tout sur DVD, et nous sommes rendus à la présentation finale de cette réalisation», explique Guylaine Bussière, enseignante à la maternelle et responsable du projet.

Ce projet a abordé plusieurs compétences reliées au programme d’étude et au projet éducatif. Et que dire de la persévérance et la complicité des élèves qui ont assurément développé un grand sentiment d’appartenance envers leur école!

Ainsi, le 7 avril, plusieurs élèves désignés ont été présenter le résultat final aux différents médias de la région. Et la prochaine grande étape, prévue en juin prochain, sera un grand rassemblement à l’école pour le lancement officiel du DVD.

«Un grand merci aux élèves, au personnel, à Marika Landreville photographe, à Éloïse Bisson au chant (fille de Paul Bisson ) qui ont participé à cette belle aventure! Et un merci spécial à Paul, un homme de cœur, talentueux, généreux... Grâce à son implication, tout fut possible», a conclu Mme Bussière.