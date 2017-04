Troc et échange : beaucoup de monde au rendez-vous à Windsor

Windsor (RC) – Suite au succès de la première édition du Troc et échange qui avait eu lieu dans les locaux du Centre d’excellence en formation industrielle (CEFI) en 2016, l’activité était de retour au même endroit samedi dernier à l’occasion du Jour de la Terre. L’instigatrice de cette initiative, Francine Bolduc, a de nouveau profité d’une bonne affluence à la hausse durant laquelle les chasseurs d’aubaines se sont échangés divers objets et articles.

La formule du Troc et échange est simple : les personnes apportent à l’avance leurs items pour ainsi obtenir des coupons leur permettant d’avoir accès à l’éventail des autres participants. Vêtements, chaussures, accessoires, articles de bébé, serviettes, literie, livres, CD, DVD, vaisselles, accessoires de cuisine, petits appareils électriques et électriques, petits meubles, articles de sports et autres objets sont ainsi à la portée par le biais des coupons.

Étudiante en formation professionnelle en secrétariat et comptabilité, Francine Bolduc est une adepte des ventes de garage et marchés aux puces. « J’ai découvert le modèle du troc et échange par le biais de Maria-Eve Chapdeleine, qui est spécialiste en développement durable chez Cascades à Kingsey Falls. »

Le site de Cascades rappelle que le premier Totalement Troc a débuté en 2011. « Les activités de troc ont toutes une même vision de base : la volonté de consommer de façon responsable et écologique, la création de liens entre citoyens et la promotion de la solidarité et du partage. Cette forme de commerce permet à tous ceux qui aiment faire des affaires de combler leur envie de marchander à tout petit prix », peut-on lire à l’onglet Récupération.

Entourée de collègues et amis à l’occasion de la Journée de la Terre, Francine Bolduc a été à même de mesurer l’ampleur de cette deuxième édition. « Le stationnement du CEFI était plein et beaucoup de personnes et de familles ont été très nombreuses à participer au Troc échange. »

Au terme de ces deux éditions, Mme Bolduc compte réitéré, cette fois avec l’appui possible de la Ville de Windsor afin d’accroitre le potentiel de l’activité annuelle.