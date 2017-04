Des jeunes impliqués à Asbestos

Asbestos (SM) – C’est dans le cadre de la semaine de l’appréciation de la jeunesse que le Club Optimiste d’Asbestos Inc. a tenu à souligner l’implication de plusieurs jeunes au sein de différents organismes.

Le 29 mars dernier se tenait un souper de reconnaissance qui a rassemblé 96 personnes. Depuis plus de 35 ans, le Club sollicite les différents organismes jeunesse de la région et établissements scolaires à choisir un jeune qui s’est engagé, qui a fait preuve de dévouement et de persévérance au cours de la dernière année.

Virginie Chapdelaine, Clémence Vallières, Xavier Duchesneau, Isaac Roy, Kaïna Guillemette, Mélissa B. Champagne, Rosalie Roulx, Joanny Richard, Karl Tessier, Matis Boutin et Stacy Olivier étaient les jeunes honorés. Ils ont pu partager un repas en compagnie des membres du Club Optimiste d’Asbestos, des représentants des organismes et de leurs parents et amis réunis pour leur rendre hommage.

«Le but premier du Club Optimiste est de venir en aide à la jeunesse. Cet événement est une fierté pour les jeunes, et les diverses activités qu’on organise aident à créer un sentiment d’appartenance à la communauté. Ce sont des jeunes épanouis», a ajouté Chantale Gallant, membre optimiste, qui tenait à remercier tous les partenaires pour cette soirée.

Les honorés sont repartis chez eux avec un certificat de reconnaissance des deux députés, de la ville d’Asbestos ainsi que diverses surprises.