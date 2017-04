Campagne de financement du nouveau refuge de la SPA

Estrie (RC) – La Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie a procédé le 22 mars dernier au lancement de la campagne de financement de son nouveau refuge, qui sera situé au 145 de la rue Sauvé, dans l’ouest de Sherbrooke. L’évènement s’est déroulé à ses installations actuelles du boulevard Queen-Victoria devant invités, partenaires et membres du conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif. À eux se greffe l’éducateur canin de renommée, conférencier, auteur et animateur de l’émission On s’aime en chien sur Ici Explora, Jean Lessard, qui s’est dit très honoré d’être le porte-parole de la campagne Opération Doux refuge.

« Il y a fort longtemps que nous attendons ce moment, a pour sa part déclaré le directeur général de la SPA de l’Estrie, Bruno Felteau. En fait, ce projet a germé il y a plus de dix ans et depuis, nous y avons travaillé avec enthousiasme et détermination. Loin de nous douter que ce serait si long à réunir toutes les conditions gagnantes, nous avons néanmoins maintenu le cap et gardé espoir. Et aujourd’hui, nous sommes plus qu’heureux de vous annoncer que ce projet, si important pour les animaux et leurs familles, se concrétisera au cours des mois à venir. »

Objectif de campagne : 850 000 $

Ce projet de 6 M$ comporte diverses sources de financement provenant de partenaires, entreprises, places d’affaires, fondations philanthropiques et autres donateurs.

« Nous sommes très honorés de cette confiance, de se réjouir le directeur général de l’organisme. D’autres partenaires, avec lesquels nous sommes présentement en discussion, se joindront aussi à cet effort. Le tout sera complété par la présente campagne publique de financement de 850000$. Cet objectif est certes ambitieux, mais nous avons multiplié les efforts de financement au cours des deux dernières années et, aujourd’hui, je suis très heureux de confirmer qu’à ce jour, nous avons recueilli un montant de 610 000 $. »

La SPA de l’Estrie dessert un territoire qui compte plus de 225 000 habitants, répartis dans plusieurs villes et municipalités, dont celles de la MRC du Val-Saint-François : Canton de Cleveland, Racine, Richmond, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val Joli et Windsor.