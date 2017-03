Où en est Valcourt 2030

Valcourt – Dans le cadre des travaux de Valcourt 2030, les citoyens du Grand Valcourt sont invités à participer à un Grand Rendez-Vous, le mercredi 5 avril, à compter de 16h. L’évènement, qui se tiendra au Musée de l’ingéniosité J.-A. Bombardier, a pour objectif de poursuivre la réflexion commune entamée en 2015 sur les enjeux du Grand Valcourt et de faire le bilan de la première année de mise en oeuvre de la démarche.

L’animation, qui débutera à 17h, proposera d’abord une présentation de l’avancement des travaux des divers comités. Par la suite, des activités ludiques permettront aux citoyens présents de partager leurs avis sur les projets en cours et de prioriser les actions à entreprendre pour la prochaine année. L’écrivain et slammeur David Goudreault sera présent tout au long de la soirée afin de livrer une performance inspirée des réflexions citoyennes. Les citoyens sont invités à s’inscrire à l’événement via le site Eventbrite d’ici le 3 avril ou par courriel à l’adresse suivante : valcourt2030@outlook.com. Un repas sera offert sur place et un service de halte-garderie sera disponible. L’évènement est gratuit et ouvert à tous, toutefois le nombre de places est limité.

Rappelons qu’au cours des Grands Rendez-Vous tenus en 2015, les citoyens avaient identifié quatre grands enjeux : l’attractivité et la rétention de la population, la diversification économique, la mise en valeur du milieu et la diversification de l’offre scolaire. Pour répondre à ces enjeux, un certain nombre de pistes d’action avaient également été proposées. Depuis 2016, quatre comités composés de citoyens ont été mis sur pied pour travailler à la concrétisation des idées, dont certaines sont déjà en chantier.

Valcourt 2030 est une démarche concertée qui s’appuie sur la reconnaissance des talents et des forces vives déjà présentes au sein de la collectivité pour se mettre en action. Elle invite toutes les personnes intéressées, quel que soit leur origine, leur sexe ou leur âge à s’engager pour un futur meilleur. C’est une démarche englobante et démocratique, une volonté de la communauté de se prendre en charge maintenant pour des résultats à moyen et long terme.