Plaisirs d’hiver à Saint-Claude : un succès!

Saint-Claude (RC) – C’est durant la fin de semaine des 10, 11 et 12 février que le volet Plaisirs d’hiver 2017 a débuté avec un souper et une randonnée en raquette où plus de 20 personnes ont marché sous la lune et bravé le froid.

Le samedi suivant, le tournoi de carte 500 a été un succès avec plus de 30 personnes inscrites. Par la suite, les carnavaleux ont pu faire des tours de promenades en traîneau (sleigh ride) avec trois voitures pleines à craquer. Quant au souper de spaghettis, 130 repas ont été servis à la salle des Quatre vents.

Malgré la pluie, la journée de dimanche a rassemblé les familles auprès du feu, de la tire d’érable et des jeux. Au terme de cette fin de semaine bien remplie. « Un grand merci à tous les collaborateurs, bénévoles, commanditaires. Sans eux, ces merveilleuses activités ne seraient pas possibles », estime Jennifer Bergeron, intervenante en loisirs pour la Municipalité.