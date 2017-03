Une levée de fonds appréciable pour le Centre d’action bénévole

Windsor (RC) – En considérant qu’il s’agissait d’une première activité du genre, les responsables du Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor ont choisi de limiter les places à 100 participants à l’occasion du souper-bénéfice Méchoui et whisky qui s’est tenu jeudi dernier à la salle du Centre régional du Bel Âge. Dans le cadre d’une formule inédite, la centaine de convives a permis aux organisatrices de compter sur l’appui des communautés de la région liées au CAB, dont celui des gens d’affaires et des élus municipaux. De ce nombre, les présidents d’honneur Jason et Shane Wheeler ont notamment contribué à assurer cette première collecte de fonds.

Réunies dans un espace offrant une luminosité appropriée et des tables garnies avec soins, les participants ont pu apprécier le méchoui du traiteur Festin royal composé des plats de résistance (rôti d’agneau et longe de porc) et des accompagnements qui se sont succédé, des amuse-gueules jusqu’aux desserts. Quant au volet des whiskys, les initiés, amateurs de temps à autre et non-initiés ont pu découvrir et apprécier quelques étiquettes de qualité supérieure proposée par Étienne Desrochers et Yan Fortin du club de whisky du King Hall à Sherbrooke.

Au nombre des dégustateurs, les frères copropriétaires d’Herwood, Jason et Shane Wheeler, étaient en terrain connu. «Ça m’arrive de m’acheter une bouteille que l’on trouve facilement sur les tablettes pour certaines occasions, mais j’apprécie surtout me payer de temps à autre un whisky plus âgé qui fait la différence. La dégustation offerte durant l’activité-bénéfice m’a permis d’apprécier de bons whiskys», considère Jason Wheeler.

Au terme de la soirée, les membres de l’équipe de direction ont remercié tous les convives et bénévoles. À eux s’ajoutaient des élus municipaux de la région de la région, dont les maires Sylvie Bureau de Windsor, Hervé Provencher de Saint-Claude, Richard Camiré de Val-Joli et Jean-Luc Beauchemin de Saint-Denis-de-Brompton. À eux s’ajoutaient les députés Alain Rayes et Karine Valières représentés par les attachés politiques Alexandre Mailhot et Philippe Girard.

«Nous avons réuni des invités qui encouragent nos activités dans la communauté et particulièrement auprès des aînés et des familles. Cette première collecte de fonds marque une nouvelle façon de pouvoir assurer nos efforts auprès de notre clientèle» retient Manon Labrie, directrice du Centre d’action bénévole de Windsor.

D’ici peu, l’organisme fera le compte de l’événement et verra à poursuivre pour une autre édition.