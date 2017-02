Plaisirs d’hiver à Saint-Claude le 10 et 11 février

Saint-Claude (RC) – Les festivités auront lieu les 10 et 11 février dans le cadre des Plaisirs d’hiver. Le vendredi 10 février, un souper au restaurant Les Cinzamours sera servi de 17 h à 19 h. Il s’agira d’un menu « spécial-raquette » composé de pizza, poutine, soupe, desserts et café inclus. Apportez vos raquettes. Pour réserver, composez le 819 845-2332. Par la suite, un tournoi de hockey amical se tiendra le 11 février, de 8 h 30 à 18 h 30. Pour réservation et information, communiquez avec Antoine Bégin au 819 588-1213.

La journée de samedi se poursuivra en soirée avec une soirée de danse avec l’orchestre de Rock et Estelle qui débutera à 20 h au centre des Quatre vents de Saint-Claude. Le rouge fera battre les cœurs afin de souligner la Saint-Valentin. Le coût à l’entrée sera de 7 $ pour les membres du Groupe Entraide et de 8 $ pour les autres participants.