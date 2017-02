Avoir une vision d’avenir pour Asbestos

Asbestos – La municipalité d’Asbestos déploie des efforts considérables depuis les dernières années pour changer son image, attirer de nouvelles entreprises et de nouvelles familles sur son territoire. En bref, elle souhaite se faire connaître tant à l’extérieur de la MRC des Sources que de ses citoyens.

Le Fonds de diversification économique de la MRC des Sources a permis à plusieurs entreprises de venir s’installer sur le territoire. «Maintenant, on souhaiterait que ces nouveaux travailleurs s’installent ici, avec leurs familles», explique Georges-André Gagné, directeur général de la Ville. Ainsi, toute l’équipe municipale travaille ensemble au développement d’outils et de services de qualité pour les citoyens et met autant d’énergie à les faire connaître.

C’est d’ailleurs dans ce but que le directeur de la Ville a rencontré Chantal Darveau, directrice pour le journal Actualités-L’étincelle. Après une présentation des projets à courts et moyens termes de développements de la municipalité, ils ont effectué un tour du parc industriel afin d’en apprendre un peu plus sur les entreprises installées, leurs produits et quelques-uns de leurs projets.

Cette rencontre se voulait informative afin que «nous soyons à l’écoute de leur communauté», a conclu Mme Darveau.