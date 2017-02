On a besoin de sang vert pour assurer la tradition et la continuité

Richmond (RC) – La Société St-Patrick de Richmond et les municipalités environnantes ont une longue histoire au sein de la communauté irlandaise. En fait, la Société fêtera ses 140 ans d’existence en 2017! Les villes de Danville et Richmond, la municipalité d’Ulverton et les cantons de Cleveland et Melbourne sont reconnus comme communautés d’origines irlandaises et, que l’on soit anglophone ou francophone, bien des gens ont probablement des racines irlandaises parmi les ancêtres. La Croix Celtique installée au parc du Souvenir illustre bien l’importance de cette descendance irlandaise et la fierté des citoyens qui s’y implique.

L’organisation des évènements annuels pour 2017 regroupera un brunch, des cours de danses irlandaises, des tournois de golf et de curling, un souper typiquement irlandais (dont le Corn Beef Supper), les communications avec les membres par infolettre et le défilé de la St-Patrick qui gagne en popularité chaque année. De quoi occuper beaucoup les membres du comité organisateur.

Toutefois, l’envergure du programme des festivités exige des dépenses importantes chaque année. C’est pourquoi il est essentiel pour la Société de pouvoir compter sur l’implication de toute la population de Richmond et des villes environnantes pour assurer la survie des activités.

« Comme nous avons perdu beaucoup de membres plus âgés de notre Société au cours des années, nous sollicitons tous les citoyens et jeunes familles de la région à devenir membre et maintenir ce que leurs ancêtres ont commencé il y a 140 ans », souhaite la présidente du comité de la St-Patrick, Erika Lockwood.

« Une carte de membre ne coûte que 10 $ et la carte familiale n’est que de 20 $. Elles sont toutes deux disponibles à la Quincaillerie de Richmond. Peut-être que vous seriez intéressé à vous impliquer directement dans l’organisation des évènements en devenant bénévole ou directeur du comité et assister à environ trois réunions par année ? Nous avons besoin de vous », rappelle la vice-présidente et trésorière Julie O’Donnell que l’on rejoindre par téléphone au 819 826-2535, ou par courriel à richmondstpat@hotmail.com/.