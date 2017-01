Le stationnement demeure gratuit au CSSS des Sources

Asbestos – Dès le 1er avril, une nouvelle tarification liée aux stationnements du CIUSS de l’Estrie – CHUS entrera en vigueur. Elle découle de la politique sur la gestion du parc de stationnement et la mobilité durable, adoptée en décembre dernier par le conseil d’administration de l’établissement.

Élaborée avec le souci d’offrir une tarification raisonnable et équitable et d’assurer une utilisation optimale de ses ressources, cette nouvelle politique s’adresse tant à la communauté du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qu’aux visiteurs.

« Le mandat de la Direction des services techniques consistait à partir de quatorze façons de faire différentes pour concocter une nouvelle politique harmonisée couvrant la centaine d’installations que nous desservons», a expliqué Johanne Turgeon, présidente-directrice générale adjointe de l’établissement. «Nous avons travaillé avec l’exigence ministérielle à l’effet que les activités de stationnement doivent s’autofinancer, l’environnement et la distance où sont situées nos installations, les types de soins et services offerts dans ces dernières ainsi que notre principe d’être équitable envers nos usagers et membres de la communauté interne qui doivent se procurer un permis pour utiliser notre parc de stationnement», a-t-elle ajouté.

Deux zones, deux types de tarification

«Nous avons fait tout ce qui était possible pour trouver l’équilibre entre la rentabilité et l’accessibilité de nos stationnements. C’est pourquoi nous avons mis en place la gratuité de 30 minutes, la modulation des tarifs et la possibilité pour les familles ayant un proche hébergé dans un CHSLD d’obtenir un permis de stationnement gratuitement», a poursuivi MmeTurgeon.

Ainsi, les installations de la Zone 1 situées à Sherbrooke, à Granby, le CSSS de Memphrémagog et l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (incluant l’Édifice Chelsea) exigeront une tarification pour les visiteurs de 2,50 $ de 30 minutes à 1 heure, jusqu’à 7,50 $ pour 24 heures. Une dizaine d’espaces et moins seront également gratuits dans cette zone.

Les visiteurs des installations de la Zone 2 localisées dans les territoires du Val-Saint-François, des Sources, du Haut-Saint-François, du Granit (sauf le CSSS du Granit), de Memphrémagog (sauf le CSSS de Memphrémagog), de Coaticook et de La Pommeraie (sauf l’Hôpital BMP incluant l’Édifice Chelsea), profiteront, quant à eux, de la gratuité des stationnements.

La communauté interne verra également sa tarification révisée. Ses membres pourront se procurer l’un des cinq permis disponibles, dont le permis incitatif gratuit. Le tarif annuel de stationnement sera de 137, 50 $ ou 275 $ selon la zone dans laquelle se trouve le lieu de travail de l’employé.