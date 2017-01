La générosité n’a pas d’âge dans la MRC des Sources

MRC des Sources- Les élèves de l’école secondaire de l’Escale ont tenu à mettre la main à la pâte pour permettre aux moins nantis de passer un temps des fêtes sous le signe du partage.

Quelque 80 personnes, dont une soixantaine d’élèves et une vingtaine d’adultes, étaient rassemblées le 15 décembre dernier pour confectionner pas moins de 300 tourtières qui ont été redistribuées dans les paniers de Noël. « L’opération tourtière » implique la cuisson de 300 livres de viande et d’une centaine de livres de pâte à rouler, pour ensuite remplir le tout et finalement emballer les tourtières. « Le tout s’est déroulé dans une atmosphère conviviale où l’apprentissage du rouleau à pâte n’est pas aussi naturel qu’on pourrait le croire! Merci à toutes nos classes de cheminement continu, cheminement particulier, classe de communication et le CFER sans oublier certains comités comme le conseil des élèves, les entraidants et le comité Jeunes du Monde-Haïti», tenait à ajouter Reynald Dionne, responsable du service d’animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire à l’école secondaire. Mentionnons également que c’est Marie-Pierre Morin qui, avec quelques élèves, a fait cuire toute la viande et Francyne Audet, des Filles d’Isabelle, qui a coordonné l’opération.