La Ville de Windsor adopte son budget 2017

Windsor – Le conseil municipal de la Ville de Windsor a adopté le lundi 19 décembre son budget de fonctionnement pour l’année 2017. Globalement, le budget comporte une hausse de la taxe foncière de 0,9%. Seul le tarif pour le service de la cueillette sélective sera ajusté en fonction de la hausse des coûts. Tous les autres tarifs seront gelés pour une 6e année consécutive.

Ainsi, le budget prévoit des revenus de 8 830 610 $, en hausse de 1,38%, alors que les dépenses de fonctionnement totales subissent un accroissement de 0,6%.

L’exercice prévoit également le paiement comptant de projets d’investissement à la hauteur de 526 250 $ ainsi qu’un remboursement de la dette à long terme de 372 710$.

En comparaison avec 2016, pour une résidence d’une valeur moyenne de 150 000 $, l’impact sur le compte de taxes se traduit par une augmentation de 20,55 $.

Pour la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, ce budget reflète bien les objectifs que l’administration municipale s’est donnés au cours des dernières années. «Nous avons comme principaux objectifs de favoriser le développement économique et d’investir dans des projets structurants tout en contrôlant l’accroissement des dépenses de fonctionnement. Aujourd’hui, je suis très fier du travail réalisé au cours des derniers mois par les membres du conseil municipal et l’équipe de direction et de présenter aux citoyens de Windsor un budget respectueux de leur capacité de payer. Ce budget nous permet d’améliorer les services à la population et de poursuivre nos investissements dans les infrastructures municipales tout en demeurant parmi les villes les plus performantes à l’égard du contrôle de la dette à long terme. »

Par ailleurs, la Ville maintient ses orientations en matière d’investissement, de projets de développement et dans la mise à niveau de son réseau routier. À ce titre, le Programme triennal en immobilisations prévoit des investissements de l’ordre de 7,2 millions en 2017, dont un peu plus de 4 millions proviennent de subventions et d’aides financières. « Tous les projets d’investissement inscrits au PTI sont conditionnels à l’octroi de subventions. À ce titre, l’équipe de direction s’est mobilisée pour demeurer à l’affût des derniers programmes de subvention disponibles et s’assurer que les citoyens de Windsor puissent en profiter », d’ajouter Mme Bureau.

Les principaux projets d’investissement prévus en 2017 sont la finalisation des travaux de prolongement de la phase 2 du Parc industriel de la 55, l’agrandissement de la bibliothèque municipale ainsi que les travaux de réfection et de mise à niveau de l’usine de filtration d’eau potable.