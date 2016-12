Le Club de l’Amitié d’Asbestos en pleine santé

MRC des Sources - Dans le but de briser l’isolement des aînés de la région, le Club de l’Amitié d’Asbestos a vu le jour il y a au moins une quarantaine d’années. L’actuelle présidente a d’ailleurs récemment reçu un vibrant hommage de la part de ses membres.

Tous les jeudis, de 12 h 45 à 16 h, les quelque 180 membres, provenant d’un peu partout à travers la région, se retrouvent à la Salle La Bénévole d’Asbestos. Au programme, musique, danse et une belle façon de briser l’isolement et de demeurer actifs. L’orchestre composé de Jean Labonté, Gérard Pruneau et Bertrand Bazin accueille sur scène des musiciens qui se trouvent parmi les membres, le temps d’une chanson.

Le Club accueille ses membres avec café et biscuits et quelques friandises sont aussi en vente sur place afin d’amasser des fonds qui aident à payer la location de la salle et les assurances nécessaires.

«J’ai accepté la présidence parce que j’aime faire plaisir aux autres», déclare Jeanne d’Arc Charland, qui est en poste depuis 5 ans.

Lucille Nadeau et Jean-Paul Guimond ont fait la présentation du comité organisateur de ces après-midi de danse hebdomadaires du Club de l’amitié. Et c’est sur fond de pièces musicales interprétées au violon qu’ils en ont profité pour rendre hommage à Mme Charland, qui fêtait également son anniversaire. À noter que le Club tenait aussi cette semaine un dîner de Noël.