Le Festival du Papier en période de recrutement pour 2017

Windsor – Le Festival du papier de Windsor est en période de recrutement pour de nouveaux administrateurs afin de compléter son équipe. Étalé sur trois jours, l’évènement qui fut un succès en juillet dernier a attiré près de 10 000 festivaliers, dont 6000 le vendredi soir. La grisaille qui s’est manifestée à quelques moments n’a pas eu un grand impact sur l’édition 2016 ; elle a au contraire rassembler les gens de la communauté lors des différentes activités.

Une gestion solide malgré des départs

Suite à l’annonce de plusieurs départs, dont celui de la présidente Vickie Lasonde pour des raisons professionnelles, l’équipe est en reconstruction. Le mandat que la présidente s’était donnée il y a deux ans était de restructurer le festival et ainsi lui permettre une pérennité. La mission du duo composé de Vickie Lasonde et Emilie Drouin était de créer un évènement rassembleur qui serait apprécié autant des familles que des gens d’affaires.

La gestion, la coordination, l’aménagement et les partenariats ont étés revus et améliorés. Durant cette période, les partenariats ont triplé et les échanges de services totalisent maintenant une valeur de 20 000 $. Devant ce dynamisme contagieux, l’équipe en place a mis la main à la pâte, ce qui a permis d’augmenter la notoriété du festival en région.

Il faut dire que la base de l’événement, qui avait été créé à travers les 20 dernières années, a permis de faire un travail rapide et efficace. Ils ont été plusieurs à s’impliquer bénévolement au fil des années dont, pour en nommer que quelques-uns, Gaétan Graveline, David Fournier, Danika Saint-Pierre, Roxanne Vallières, Aurore Millette et bien d’autres. Tous les efforts d’avant ont permis à l’équipe 2015-2016 de travailler sur la structure, la coordination et la présentation de l’évènement pour le faire grandir. Vickie Lasonde, forte de ses expériences et expertises professionnelles, a su ajouter les détails à l’aide des membres du comité d’administration qui ont fait la différence.

Outre la présidence, l’équipe 2016 était composée d’Emilie Drouin à la vice-présidente, Sandrine Létourneau au secrétarait et à la gestion des bars, Denis Houle à la sécurité, Carole Gosselin à la trésorerie, Ghislain Marcotte pour l’offre de restauration, Luc Gilbert du club Optimiste et finalement Dominique Samson Desrochers qui assurait le lien avec la Chambre de commerce de la région de Windsor.

Une « famille » à bâtir pour l’an prochain

Les gens qui sont intéressés à se joindre à l’équipe, « la famille » comme les membres aiment bien l’appeler, sont invités à contacter l’organisation au festivaldupapier@ hotmail.com sur Facebook ou au numéro 819 845-5002. N’hésitez pas à nous contacter le festival pour plus d’informations. Les talents de tous et chacun seront considérés et bienvenus.

Dans l’optique ou l’équipe ne pourrait se renouveler d’ici le 31 janvier prochain, l’organisation se verra dans l’obligation de ne pas produire de festival pour l’été prochain, ce qui serait tout à fait dommage.