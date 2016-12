Le Père Noël débarque à Richmond!

Richmond – Les enfants pourront compter à nouveau cette année sur la visite de Père Noël le samedi 3 décembre à la Place René-Thibault située au centre-ville de Richmond.

Dès 13 h 30, le Père Noël et la fée Olaf seront sur place et remettront aux 200 premiers enfants un cadeau. De plus, dans une ambiance festive, les jeunes pourront s’amuser dans les jeux gonflables installés sur place. Les petits et grands pourront aussi se réchauffer, car grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, du chocolat chaud et du café seront distribués gratuitement. Si la température est vraiment mauvaise, l’activité se tiendra au Centre des loisirs (820, rue Gouin).

L’évènement est organisé par le Comité famille de Richmond-Cleveland-Melbourne, qui tient à profiter de cette occasion pour remercier ses partenaires : la Ville de Richmond et les municipalités des cantons de Cleveland et Melbourne, la Caisse Desjardins, Familiprix Philippe Leng et Korvette.