La générosité est toujours au rendez-vous

MRC des Sources - De nombreux bénévoles ont accompagné les Chevaliers de Colomb du conseil 2823 d’Asbestos, St-Adrien et St-Camille, pour solliciter la population lors de la guignolée qui se tenait le 27 novembre dernier.

Dès le début de la journée, plusieurs donateurs ont apporté leur contribution directement à la Salle St-Isaac-Jogues tandis que de nombreux bénévoles parcouraient les rues de la municipalité.

Lors de cette 76e édition, une somme de 1000$, que ce soit en argent ou en denrées non périssables, a pu être amassée grâce aux généreux dons de la population. Ces dons permettront de venir garnir les paniers de Noël des Filles d’Isabelle d’Asbestos.

«Nous devons souligner que les Chevaliers de Colomb répondent tout au long de l’année à des demandes d’aide pour certaines situations urgentes et pour encourager des projets d’implication communautaire, initiés par des groupes. Nous remercions les Scouts d’Asbestos, l’Escadron des Cadets de l’Air, la Garde paroissiale St-Isaac-Jogues, les Filles d’Isabelle d’Asbestos et les nouveaux jeunes bénévoles qui se sont joints à nous pour cette activité de partage avec toutes les personnes généreuses qui ont répondu à notre appel afin de rendre plus chaleureux le Noël 2016», a conclu André Beaumier, Grand Chevalier, Chevaliers de Colomb d’Asbestos, conseil 2823