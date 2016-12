Campagne de sensibilisation à la violence conjugale

Windsor – Dans le cadre des douze jours d’action contre la violence faite aux femmes, le Centre des femmes du Val-Saint-François (CFVSF), en partenariat avec cinq commanditaires et treize restaurateurs et restauratrices des MRC du Val-Saint-François et des Sources, tient une campagne de sensibilisation sur la violence conjugale.

Du 25 novembre au 6 décembre, plus de 13 000 napperons ayant pour thème De l’aide existe. On peut agir! seront utilisés dans les restaurants participants. Malgré le contexte économique difficile qui a des répercussions dans le domaine de la restauration, certains d’entre eux ont accepté de faire un don à l’organisme, parfois sous la forme de 1 $ pour la vente d’un plat sélectionné pour l’occasion. La population est aussi invitée à soutenir financièrement le CFVSF en faisant un don par l’entremise de CanaDon sur le site internet de l’organisme (www.cfvsf.com).