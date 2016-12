De belles trouvailles à temps pour les Fêtes à Asbestos

Asbestos – Le marché de Noël d’Asbestos est de retour pour une 4e édition. Pour l’occasion, une trentaine d’artisans de la région seront réunis à la salle Notre-Dame de Toutes-Joies.

Maude Croteau, Guylaine Proulx et Vicky Simoneau sont à l’origine de cet événement.

«Nous sommes trois passionnées. Le but premier est de faire connaître le talent des gens de notre région tout en permettant à la population de trouver des idées cadeaux originales pour le temps des fêtes, et ce tout au même endroit», explique madame Simoneau.

Cette année, ce sont une trentaine d’artisans qui seront présents pour offrir leurs produits. Ceux-ci sont choisis par un comité de sélection qui veille à ce qu’il y ait une belle diversité de produits, année après année.

L’an dernier, quelque 2000 visiteurs se sont présentés durant les deux jours du marché de Noël.

Cette année, celui-ci se tiendra le 26 et 27 novembre de 10 h à 16 h. Et pour l’occasion, les enfants pourront assister à un conte de Noël le samedi à 10 h 30 et se faire maquiller par la suite.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com