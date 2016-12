MRC des Sources - Les 24 et 25 octobre dernier se tenait la seconde édition du colloque international Rendez-vous des éco-matériaux dans la MRC des Sources. Cet événement, favorisant la valorisation des compétences et des savoir-faire en ce qui a trait à l’utilisation de nouveaux matériaux durables dans le domaine de la construction, vise essentiellement à positionner les éco-matériaux comme une solution économique et efficace pour l’avenir de l’industrie.

Les 165 participants, français et québécois, ont partagé leurs expertises respectives en matière de construction durable de chaque côté de l’océan, en plus de réseauter et d’échanger. Et leur collaboration se poursuivra durant les prochains.

En nouveauté cette année, il y avait présentation d’une conférence ouverte à tous. Ayant pour titre «Par où commencer pour réaliser une rénovation écologique et économique», elle présentait les grandes lignes de ce type de construction. Une trentaine de personnes se sont jointes aux participants du Rendez-vous pour en apprendre un peu plus sur les produits et la façon de faire.

Et toujours afin d’assurer une continuité à cette réflexion sur les éco-matériaux, la MRC des Sources, la Ville d’Asbestos et Bourassa Maillé architectes travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet de bancs d’essai. «Nous avons fait cinq visites du site des bancs d’essai des éco-matériaux, installé à Asbestos. Plusieurs entrepreneurs dans le domaine de la construction se sont montrés intéressés à participer au projet. Dans les mois à venir, nous donnerons plus de détails sur ceux-ci. Nous pouvons d’ores et déjà dire que ce site réel permettra de tester l’efficacité énergétique de matériaux de construction dans un contexte in situ», a précisé l’agente de communication et de promotion de la MRC des Sources, Johanie Laverdière.

Le Rendez-vous des éco-matériaux reviendra pour une 3e édition en octobre 2017. Pour plus d’informations : rendezvousdesecomateriaux.com.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com