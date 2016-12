Deux Danvillois sont honorés

Danville – C’est dans le cadre de la remise du Prix Pierre Grimard par la municipalité de Danville que Réginald Couture et Jessie Harding se sont vus honorés.

Le Prix Pierre Grimard a été créé en hommage à cet homme de cœur et grand philanthrope, qui avait un réel pouvoir de rassembleur.

«Ce prix souligne la reconnaissance des gens de cœur et est décerné annuellement à une personne reconnue pour son engagement communautaire et social dans la municipalité de Danville. Un jury, formé de personnalités de différents secteurs d’activités, a la responsabilité d’étudier toutes les candidatures soumises, d’effectuer la sélection finale selon les critères de sélection établis et de faire ses recommandations au conseil municipal», a expliqué le maire Michel Plourde.

En 2014, feu Pierre Grimard fut le premier récipiendaire, à titre posthume, suivi par Daniel Hinse l’année suivante, dans le cadre de la soirée du Danville Select Club (DSC).

«La Ville de Danville est revenue à la formule initiale, soit une soirée distincte du DSC, afin d’en profiter pour remercier les bénévoles des divers organismes de Danville», a précisé le maire de la municipalité.

La candidature de M. Couture a été soumise par Francine Geoffroy. Elle a d’ailleurs fait la lecture de sa lettre lors de la remise du prix. Profondément touché, ce grand bénévole en a profité pour remercier des compagnons de route.

Lors de cette soirée, un acte de bravoure a aussi été souligné. Nicole Harding a soumis la candidature de sa fille, Jessie. Cette dernière a tout simplement sauvé la vie de sa mère en devinant qu’elle était victime d’un AVC, et tout cela via le téléphone. Jessie a effectué le trajet Warwick-Danville pour venir chercher sa mère à son domicile et l’amener à l’hôpital, permettant ainsi une prise en charge immédiate. Sa rapidité d’esprit aura permis d’éviter le pire à sa mère Nicole qui va pouvoir continuer à profiter de la présence de ses petits-fils, et ce sans séquelles majeures.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com