Bonne participation au 5 à 7 du Tournesol

Windsor (RC) – C’est avec enthousiasme que l’équipe regroupant des membres de la direction et du personnel du Tournesol ont accueilli 145 familles de la région du Val-Saint-François. Cette rencontre annuelle, qui se tenait le jeudi 3 novembre sous la formule d’un 5 à 7, a permis aux parents et enfants de se familiariser avec le passage du primaire au secondaire et de découvrir les profils et activités offertes à l’école secondaire de Windsor.

« Nous avons pris le temps de faire connaissance avec les jeunes qui évolueront dans notre dynamique organisation au cours des prochaines années. C’est en équipe, que le personnel et les élèves de l’école du Tournesol ont fait connaître, à la relève, les différentes facettes d’excellences qui animent actuellement la vie quotidienne de plus de 545 jeunes de la région », relate l’adjoint à la direction de l’établissement scolaire, Jean-Sébastien Roberge, soucieux d’éclairer les avantages et les forces de l’école publique qui, dans bien des cas, égale ou surpasse les milieux privés.

Des invités sur place

En plus d’accueillir les élèves du primaire, le comité organisateur souhaitait ouvrir les portes de leur école aux communautés des trois zones principales de la Val-Saint-François (Richmond, Valcourt et Windsor) afin de faire redécouvrir le Tournesol à certains acteurs clés.

Des élus municipaux, membres du conseil d’administration de la Commission scolaire des Sommets, directeurs et enseignants d’écoles primaires, anciens élèves du Tournesol ainsi que l’attaché politique de la députée Karine Vallières, Kevin Bombardier, se sont mêlés à la foule. « Une école prend son oxygène avec le dynamisme de ses acteurs et par l’implication de sa communauté. Cette belle rencontre a été l’occasion de nous rappeler que l’éducation c’est l’affaire de tous », de considérer M. Roberge à l’adresse des invités.

Une trentaine de kiosques occupaient l’agora afin d’offrir de l’information et de mettre en valeur les nombreuses facettes du Tournesol. Une cinquantaine de membres du personnel étaient présents pour l’occasion. Pour l’année scolaire 2016-2017, l’équipe du 5 à 7 des portes ouvertes regroupe Louise Bergeron, Isabelle Blais, Guylaine Cloutier, Richard Labbé, Jamie Matchett, Jean-Sébastien Roberge, Nathalie Roy et Tom Thivierge.