Nathalie et René prêts pour la journée des bonbons à St-François

Saint-François – L’Halloween sera encore de la partie cette année avec la chapelle hantée et son décor généreux situé sur la rue Simard à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Nathalie Boisvert et René Martin accueilleront petits et grands le 31 octobre prochain. Tous sont invités à partager la nouvelle sur les réseaux sociaux et de suivre le couple sur Facebook. Des remerciements sont adressés aux commanditaires qui ont été encore bien généreux cette année : Familiprix Marylin Isabelle, Korvette, Marché Saint-François, Proxim Steve Babin, Provigo Michel Hamel, Plantations Stéphan Perreault, Clinique dentaire Nancy Béliveau et IGA Marché Forgues.