Portes ouvertes du Tournesol de Windsor

Windsor (RC) – La direction et le personnel de l’école secondaire du Tournesol invitent les élèves de 4e, 5e et 6e années et leurs parents à un 5 à 7 qui se tiendra le jeudi 3 novembre. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir et d’apprécier les nombreuses facettes de l’école.

Pour 2016, l’évènement annuel a particulièrement éveillé l’intérêt du nouvel adjoint à la direction de l’établissement scolaire, Jean-Sébastien Roberge. « J’ai œuvré durant 16 ans au privé jusqu’à ce que je me tourne vers l’école publique. C’est un changement que j’ai choisi, mais je ne m’attendais pas à un climat aussi motivant. Wow ! »

Jean-Sébastien Roberge est bien au fait d’un fossé qui sépare le privé et le public, sauf que la réalité cache des aspects qui ne sont pas d’une seule avenue. « Le secteur privé a également ses problèmes et par comparaison, le secteur public a aussi des avantages, comme c’est le cas du Tournesol qui offre plusieurs avenues intéressantes pour les jeunes et par la même occasion les enseignants et le personnel de l’établissement. Mon mandat est d’éveiller la communauté de Windsor et de la région à ce qui se fait de bien à notre école. »

Cette vision est en parallèle avec les portes ouvertes du 3 novembre qui permettra aux parents et enfants de se familiariser avec le passage du primaire au secondaire et les trois profils 3 spécifiques offerts par le Tournesol (Santé globale, Art et communication, Scientifix). Les maires, députés, commissaires d’école, gens d’affaires et autres personnes et groupes sont invités à ce 5 à 7.

Une trentaine de kiosques occuperont l’espace de l’agora afin de s’informer sur les nombreuses activités scolaire et parascolaire ainsi qu’à celles mettant en valeur diverses thématiques et ingéniosité. Les étudiants seront épaulés par un record de 50 membres du personnel qui seront présents pour l’occasion. Les visiteurs pourront savourer les bouchées de la Coopérative alimentaire du Tournesol.