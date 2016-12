Opération Citrouille à Windsor le 31 octobre

Windsor (RC) – Lors de l’Halloween qui se tiendra le lundi 31 octobre, de 15 h à 20h dans les rues de Windsor, le Club Optimiste assurera la sécurité des enfants et parents. Il sera secondé par les municipalités de Val-Joli et Windsor, les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, du poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec, des ambulanciers de Dessercom, de la Chambre de commerce régionale, des Chevaliers de Colomb, l’équipe de sauvetage tout-terrain et de bénévoles.

Denise Gagné et Mario Saint-Onge sont les responsables du comité des l’Opération Citrouille. Pour plus, communiquez au 819 570-7639, ou au 819 845-7116.

À l’Opération Citrouille s’ajoutent les bénévoles de Saint-François-Xavier-de-Brompton qui assureront la sécurité avec les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie présent à la caserne numéro 2.