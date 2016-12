Invitation à la première édition de la Foire santé et bien-être à Richmond

Richmond – Le Centre d’apprentissage communautaire de l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School), en partenariat avec le CLSC de Richmond au CIUSSS de l’Estrie - CHUS, l’Association des Townshippers et Val-Famille, invitent la population à la première édition de la Foire santé et bien-être qui aura lieu à l’école secondaire le samedi 22 octobre, de 10 h à 14 h.

Le Salon de la santé et du bien-être vise à devenir une passerelle vers les ressources communautaires de la santé dans la région de Richmond, en mettant l’accent sur la création de liens entre des conférenciers anglophones et les services locaux. Le salon sera composé de kiosques présentant des services et des activités dans le domaine récréatif, de la communauté, des bénévoles et du secteur de la santé ainsi que des ateliers et des présentations sur une variété de sujets liés à la santé.

L’événement comprend également une présentation du CIUSSS de l’Estrie au sujet du rapport provenant de la Direction de santé publique de l’Estrie intitulé « Mieux répondre aux besoins des communautés linguistiques et culturelles de l’Estrie ». Ce rapport s’adresse particulièrement aux anglophones, immigrants et réfugiés.

L’entrée est gratuite pour le Salon de la santé et du bien-être. Il y aura également une variété d’animations pour les enfants (caricatures, smoothie à vélo, compétences en matière de course à moteur et plus).