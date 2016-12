Une invitation de Richmond et ses jeunes

Richmond – Quelles sont nos forces dans la région en ce qui a trait à la jeunesse? Que pourrait-on améliorer et comment? Voici les questions que se posent les membres du comité Richmond et ses Jeunes. Dans leur recherche de réponses, ils invitent la population de Richmond, des cantons de Cleveland et de Melbourne, d’Ulverton et de Kingsbury à faire connaître leur opinion en répondant à un sondage.

La date limite pour y répondre est le dimanche 23 octobre.

Pour y répondre, il suffit de se rendre sur le site richmondetsesjeunes.com ou sur la page Facebook de Richmond et ses Jeunes. Notez que le sondage ne prend que quelques minutes à compléter et qu’il est aussi disponible en anglais.

Suite à cette consultation, les personnes, jeunes et adultes, intéressées à prendre connaissance des résultats et à explorer les possibilités d’actions à entreprendre seront invitées à être présentes le samedi 26 novembre à la salle Sainte-Famille. Les détails de l’évènement seront communiqués sous peu.

C’est aussi à ce moment que seront tirés au hasard 2 prix afin de remercier ceux qui auront répondu au sondage. Une tablette Samsung Galaxy TAB E 9.6» pour les 10-25 ans et un forfait « série de spectacles au choix » pour 2 personnes pour la saison 2016-17 du Centre d’art de Richmond pour les 26 ans et plus.

Pour de plus d’information, contactez Donald Dubuc au 819 239-9091 ou à projeunes@ville.richmond.qc.ca/.